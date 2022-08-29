В Туме неизвестный выстрелил в кота из ружья
Отмечается, что первые следы живодера заметили около двух недель назад в переулке Горького.
В Туме неизвестный выстрелил в кота из ружья. Информацию
Отмечается, что первые следы живодера заметили около двух недель назад в переулке Горького. Хозяева животного обращались в ветклинику для извлечения пули.
«Неизвестный стреляет по котам из духового ружья в переулке Горького. Возможно действует и на соседних улицах — Пирогова, Горького», — говорится в сообщении.