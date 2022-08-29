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В Туме 69-летней женщине грозит срок за незаконную торговлю спиртным

В Туме 69-летнюю женщину вновь привлекли к ответственности за незаконную торговлю спиртным. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Так, женщине торговала спиртным в одной из квартир жилого дома. Ранее она уже привлекалась к административной, а позже — к уголовной ответственности. Полицейские выяснили, что женщина не перестала нелегально торговать алкоголем и вновь ее задержали.

Теперь злоумышленнице грозит еще одно уголовное наказание. За повторное привлечение ее либо оштрафуют на 80 тысяч рублей, либо присудят исправительные работы на один год.