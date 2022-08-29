В свободный доступ выложили данные пользователей CDEK. Shopping и СДЭК. Маркет
В компании проводят проверку информации об утечке.
В свободный доступ выложили данные пользователей CDEK. Shopping и СДЭК.Маркет. Об этом сообщил Telegram-канал «
Отмечается, что в публикации нет паспортных и банковских данных.
«Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK. Shopping и СДЭК.Маркет. … Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», — приводит сообщение пресс-службы
В сервисе отметили, что по факту утечки проводят проверку.