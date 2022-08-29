В Санкт-Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку
Ранее в соцсетях появилось видео, где женщина на глазах у прохожих жестоко избивает собаку. Позже стало известно, что собака по кличке Санта погибло на месте.
В Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая избила до смерти собаку на глазах у ребенка. Об этом в понедельник, 29 августа,
Ранее в соцсетях появилось видео, где женщина на глазах у прохожих жестоко избивает собаку. Позже стало известно, что собака по кличке Санта погибло на месте.
Женщину отправили под стражу до 26 октября. В отношении нее возбуждено уголовное дело.