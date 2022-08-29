В Рыбном 15-летнего подростка осудили за грабеж

Осенью 2021 года злоумышленник увидел на улице пьяного прохожего. Он несколько раз ударил мужчину, а после похитил мобильный телефон и деньги.

В Рыбном 15-летнего подростка осудили за грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Осенью 2021 года злоумышленник увидел на улице пьяного прохожего. Он несколько раз ударил мужчину, а после похитил мобильный телефон и деньги. Пострадавший обратился в полицию.

Уголовное дело возбудили по пункту г части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья»).

Молодой человек полностью признал вину и возместил моральный и материальный вред. Суд назначил подростку 2007 года рождения наказание в виде полутора лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.