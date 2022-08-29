В Ряжском районе мужчина угрожал ножом 70-летнему деду
На 29-летнего посельчанина завели уголовное дело.
В Ряжском районе 70-летнему мужчине угрожали ножом. Об этом сообщило
Инцидент произошел в поселке Свет в среду, 24 августа, около полудня.
29-летний мужчина выпивал на кухне. Туда зашел его 70-летний дед. Мужчины поссорились. В этот момент пригрозил зарезать деда. Так, он схватил нож и набросился на старика. Знакомая семьи вызвала полицейских.
По словам главы отделения дознания МО МВД России «Ряжский» Оксаны Толмачевой, на мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.