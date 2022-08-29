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В Рязанской области эвакуированным жителям рекомендовали вернуться в дома из пунктов временного размещения
Заявление сделал врио губернатора Павел Малков.

В Рязанской области эвакуированным жителям рекомендовали вернуться в дома из пунктов временного размещения. Об этом врио губернатора Павел Малков сообщил в Telegram-канале.

По словам чиновника, обстановка с лесными пожарами нормализовалась. Для населенных пунктов угроз нет.

Также Малков заявил, что огонь на северной кромке основного пожара потушили. «Уже почти не активны южная и западная кромки. Продолжается работа на восточной кромке, ведется плановый отжиг для профилактики распространения огня», — сообщил глава региона. По его словам, площадь, пройденная огнем, увеличивается из-за планового отжига. Пожар в районе Заборья практически потушен.

За время тушения рабочие проложили более 100 километров минерализованных полос шириной от шести до 30 метров. Спасатели совершили более 3,1 тысяч вылетов, сбросили почти 24 тысячи тонн воды.

«Начали сокращать группировку личного состава и техники, в том числе авиации», — заявил Малков.