В Рязани задержали рецидивистов, обокравших пенсионерку в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ («Кража»).

В Рязани задержали рецидивистов, обокравших пенсионерку в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ранее судимые 43-летний житель Тульской области и 31-летняя жительница Липецкой области пришли в квартиру к 88-летней жительнице Королева под предлогом проверки газового оборудования. Пока женщина отвлекала пенсионерку, ее подельник зашел через незапертую дверь в квартиру и украл два млн рублей.

Оперативники установили автомобиль злоумышленников, а на следующий день их задержали в Рязани. В сумке у женщины нашли похищенные деньги.

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ («Кража»).