В Рязани осудили 51-летнего насильника
Он пригласил несовершеннолетнюю девушку домой и изнасиловал ее.
В Рязани осудили 51-летнего насильника. Об этом в понедельник, 29 августа,
Установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый представился вымышленным именем. Под надуманным предлогом он пригласил ранее незнакомую ему несовершеннолетнюю девушку в съемную квартиру. Он ее избил и угрожал убить, а затем изнасиловал.
В результате спланированных действий мужчину быстро задержали. Ему назначили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.