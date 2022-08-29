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В Рязани начались продажи технологичного кроссовера Changan UNI-K

В Рязани начались продажи автомобиля Changan UNI-K. Об этом сообщили в пресс-службе дилера «Чанган Центр Лидер».

Машину отличает концептуальный дизайн, а также премиальный уровень комфорта: сиденья, обтянутые кожей выделки Nappa, огромная панорамная крыша, 14 динамиков Sony с десятиканальным усилителем, совершенная аэродинамика вместе с 26 видами звукоизолирующих материалов.

Технически автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 226 лошадиных сил, интеллектуальной системой полного привода Nextrac от BorgWarner и восьмиступенчатым «автоматом» последнего поколения.

Автомобиль доступен к продаже у официального дилера «Чанган Центр Лидер». Адрес: Рязань, Московское шоссе 65 В. Время работы: c 8:00 до 20:00. Контактный телефон: 503-403.