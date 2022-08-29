В Рязани на улице Станкозаводской «Ниссан» сбил ребенка
38-летний рязанец на Nissan Teana наехал на восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
В Рязани на улице Станкозаводской Nissan сбил ребенка. Об этом
Авария произошла в пятницу, 26 августа, на улице Станкозаводской около дома № 28/9.
38-летний рязанец на Nissan Teana наехал на восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
Ребенок получил травмы, ему оказали медпомощь.
Проводится проверка.