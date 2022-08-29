В Роспотребнадзоре высказались о введении ограничительных мер в школах

В ведомстве уточнили, что возобновление ограничительных мер не требуется.

Вводить ограничительные меры в школах к эпидсезону не планируют. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — говорится в сообщении.

Там же уточнили, что несмотря на это требуется утренняя проверка температуры.

Напомним, по состоянию на 27 августа в Рязани было выявлено 460 случаев заболевания коронавирусом.