В Нижнем Тагиле умер игрок в КВН Никита Сумароков
Ему стало плохо на улице, когда он пришел к друзьям.
В Нижнем Тагиле умер игрок в КВН Никита Сумароков. Об этом сообщил портал
Мужчине стало плохо на улице в пятницу, 26 августа. По словам друга умершего, Сумароков пришел к друзьям.
«Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся», — привело издание слова приятеля артиста.
Товарищи нашли его тело. Приехавшая скорая констатировала смерть Сумарокова. Причины смерти устанавливаются.
Отмечается, что Никите Сумарокову 11 сентября должно было исполниться 31 год. 23 сентября у него была запланирована свадьба.
В 2010-х годах Сумароков был фронтменом команды КВН «Северный квартал» — она выступала в лиге «Новая версия». После этого он построил карьеру ведущего мероприятий.