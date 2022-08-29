В Нижнем Тагиле умер игрок в КВН Никита Сумароков

Ему стало плохо на улице, когда он пришел к друзьям.

В Нижнем Тагиле умер игрок в КВН Никита Сумароков. Об этом сообщил портал TagilCity .

Мужчине стало плохо на улице в пятницу, 26 августа. По словам друга умершего, Сумароков пришел к друзьям.

«Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся», — привело издание слова приятеля артиста.

Товарищи нашли его тело. Приехавшая скорая констатировала смерть Сумарокова. Причины смерти устанавливаются.

Отмечается, что Никите Сумарокову 11 сентября должно было исполниться 31 год. 23 сентября у него была запланирована свадьба.

В 2010-х годах Сумароков был фронтменом команды КВН «Северный квартал» — она выступала в лиге «Новая версия». После этого он построил карьеру ведущего мероприятий.