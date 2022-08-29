В Кадомской деревне загорелись нежилые дома

Пожарные подсоединили рукава к озеру и качают воду прямо из него.

В Кадомской деревне загорелись нежилые дома. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщило ИД «Пресса».

О возгорании стало известно в понедельник, 29 августа, примерно в 13.30. Пожар случился в нежилом доме в деревне Сумерки. На место выехали две пожарных машины, два автомобиля Пожлеса и добровольная пожарная команда Кущапинского сельского поселения.

На момент приезда пожарных огонь перекинулся на соседний нежилой дом. Его пытались отстоять, но начали взрываться газовые баллоны в сарае.

В настоящее время пожарные подсоединили рукава к озеру и качают воду прямо из него.