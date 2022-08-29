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В ДТП в Песочне пострадал 41-летний мужчина
Авария произошла днем в понедельник, 29 августа, на улице Новоселов.

В Рязани в ДТП пострадал 41-летний мужчина. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в понедельник. 29 августа, примерно в 14:35, в районе дома № 17 по улице Новоселов.

По предварительной информации, 26-летний рязанец на Chevrolet Lacetti cбил 41-летнего пешехода. Тот пересекал дорогу по переходу на «красный». В результате аварии пешехода госпитализировали.

Проводится проверка.