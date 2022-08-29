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В Благовещенске мужчина ударил ножом сына из-за компьютерных игр
Его заключили под стражу.

Житель Благовещенска ударил ножом сына из-за компьютерных игр. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управление следкома.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью с приминением оружия. «Расследованием занимается следственный отдел по городу Благовещенску», — отметил изданию собеседник.

По его словам, между 17-летним молодым человеком и его отцом были сложные отношения. «Игра лишь послужила катализатором конфликта в тот день. Юноша лежит в больнице, прогноз хороший», — сообщается в управлении.

По информации Telegram-канала SHOT, отец и сын поссорились на почве увлечения молодого человека компьютерными играми. Так, со слов бабушки, мужчина приставил кухонный нож к горлу подростка. Когда тот ударил его по лицу, мужчина ранил его в грудь.