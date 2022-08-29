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В Амурской области в ДТП погибли пять человек

В Амурской области в ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла вечером в воскресенье, 28 августа. На федеральной трассе в Шимановском районе столкнулись Toyota Funcargo под управлением 51-летнего мужчины и грузовик Mitsubishi Fuso, которым управлял 41-летний водитель. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на «встречку».

В ДТП погибли водитель и его семья, пассажиры легковушки: 40-летняя женщина и двое детей пяти и 11 лет. Также погиб 55-лентий знакомый семьи. Еще один пассажир легковушки, 49-летний мужчина, выжил.

Возбуждено уголовное дело. Проверку проводит прокуратура региона.