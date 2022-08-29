Сбивший насмерть пенсионера на Ряжском шоссе водитель автобуса получил пять лет тюрьмы

Авария произошла в понедельник, 4 октября, в 17:30 на Ряжском шоссе около дома № 7.

Сбивший насмерть пенсионера на Ряжском шоссе водитель автобуса получил пять лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла в понедельник, 4 октября, в 17:30 на Ряжском шоссе около дома № 7. 59-летний житель Старожиловского района на рейсовом автобусе «Старожилово-Рязань» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 87-летнего рязанца.

Автобус задел мужчину правым внешним зеркалом заднего вида. Пенсионера с травмами увезли в больницу, где он умер.

Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Степень опьянения составила 0,52 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Уголовное дело возбудили по пункту, а части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, если оно было совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — пять лет и четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину лишили водительских «прав» сроком на два года.