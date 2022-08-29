Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
30°
Втр, 30
28°
Срд, 31
25°
ЦБ USD 60.09 0.32 27/08
ЦБ EUR 59.88 0.28 27/08
Нал. USD 63.55 / 61.91 29/08 12:01
Нал. EUR 63.6 / 61.41 29/08 12:01
Новости
Публикации
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
2 109
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
4 288
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
8 323
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
8 638
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сбивший насмерть пенсионера на Ряжском шоссе водитель автобуса получил пять лет тюрьмы
Авария произошла в понедельник, 4 октября, в 17:30 на Ряжском шоссе около дома № 7.

Сбивший насмерть пенсионера на Ряжском шоссе водитель автобуса получил пять лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла в понедельник, 4 октября, в 17:30 на Ряжском шоссе около дома № 7. 59-летний житель Старожиловского района на рейсовом автобусе «Старожилово-Рязань» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 87-летнего рязанца.

Автобус задел мужчину правым внешним зеркалом заднего вида. Пенсионера с травмами увезли в больницу, где он умер.

Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Степень опьянения составила 0,52 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Уголовное дело возбудили по пункту, а части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, если оно было совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — пять лет и четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину лишили водительских «прав» сроком на два года.