Рязанские спортсмены завоевали медали Первенства ЦФО по спортивному метанию ножа
Соревнования проходили в Люберцах 27 и 28 августа.
Рязанские спортсмены завоевали медали Первенства ЦФО по спортивному метанию ножа. Об этом сообщила пресс-служба регионального
Соревнования проходили в Люберцах 27 и 28 августа.
Первое место по итогам турнира завоевала Ольга Барыкова. Помимо этого, она выполнила норматив «Мастер спорта России».
Серебряные медали на счету Арины Хатунцевой (возрастная категория 16-17 лет). Она также выполнила норматив «Мастер спорта России». Также второе место завоевала Азиза Хамидова. Она выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта России» в категории 14-15 лет. Норматив второго спортивного разряда среди 12-13 летних метательниц выполнила Мария Хованова.