Рязанские полицейские сожгли 40 килограммов конфискованных наркотиков
Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам. Вещества изъяли в ходе ежедневной работы.
Рязанские полицейские сожгли 40 килограммов конфискованных наркотиков. Об этом
Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам. Вещества изъяли в ходе ежедневной работы: при личных досмотрах, досмотрах транспорта, проведения обысков и осмотров мест происшествий.
Процедура уничтожения проходила под контролем специальной комиссии из представителей регионального УМВД, минздрава и минприроды.
В сопровождении сотрудников отряда спецназа «Гром» наркотические вещества доставили на одно из предприятий города. В плавильной печи уничтожили один килограмм синтетических наркотиков и около 39 килограммов растительных наркотиков.