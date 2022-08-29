Рязанские полицейские предотвратили убийство в доме на проезде Яблочкова
51-летний мужчина кидался на соседку.
Рязанские полицейские предотвратили убийство в доме на проезде Яблочкова. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть обратились жители одного из домов на проезде Яблочкова и сообщили, что в одной из квартир произошла ссора. Мужчина начал бросаться на девушку-соседку.
Полицейские прибыли на место и задержали 51-летнего дебошира.
В отношении него возбудили уголовное дело.