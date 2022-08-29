Рязанские гребцы завоевали 16 медалей на международном турнире
Соревнования проходили в Москве с 25 по 28 августа.
Рязанские гребцы завоевали 16 медалей на 22-ом Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Александра Дьяченко и Юрия Постригай. Об этом сообщила пресс-служба регионального
Соревнования состоялись в Москве в акватории одноименного гребного канала 25-28 августа. В них участвовали свыше тысячи спортсменов из 31 российского региона и 13 стран мира (Белоруссии, Венгрии, Италии, Казахстана и других).
В итоге рязанская команда завоевала на Кубке АААСUР-2022 в Москве 16 медалей: девять золотых, две серебряные и пять бронзовых.