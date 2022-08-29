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Рязанцы из ЖК «Меркурий» рассказали о соседе-дебошире, терроризирующем весь дом
Об этом стало известно РЗН.инфо.

Рязанцы из ЖК «Меркурий» пожаловались на соседа-дебошира. Об этом в понедельник, 29 августа, РЗН. инфо сообщил один из жителей.

Речь идет о доме № 9 по улице Мервинской. Рязанец рассказал, что в воскресенье, 28 августа, пьяный сосед на большой скорости въехал во дворе и чуть не сбил детей, гуляющих там. На замечания о том, что он мог сбить детей, мужчина начал ругаться матом.

«Затем он пошел, взял нож и ходил с ним по двору, пытаясь свести счеты с соседями. Когда вызвали полицию, его забрали. Но отпустили через полчаса. Как с ним бороться мы больше не знаем. Может огласка этого инцидента как-то повлияет», — написал рязанец.

Мужчина уточнил, что подобное происходит не в первый раз.