Рязанцев пригласили обсудить проект дизайн-кода города

Мероприятие пройдет в «Точке кипения» в понедельник, 29 августа, в 17:00.

Рязанцев пригласили обсудить проект дизайн-кода города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального агентства развития туризма.

Презентация состоится в понедельник, 29 августа, в 17:00, в «Точке кипения».

Работа над проектом велась в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города — его организовал Ростуризм. Заказчиком по поручению минэкономразвития выступило «Агентство развития туризма Рязанской области».

Документ разрабатывало архитектурное бюро «КОД». Его команда занималась дизайн-кодами Курска и других городов Курской области. Их проекты федеральный минстрой отметил как лучшие практики в стране по этому направлению.

Разработка дизайн-кода для Рязани началась в марте. При работе специалисты взаимодействовали с управлением градостроительства и архитектуры города, Государственной инспекцией охраны объектов культурного наследия региона и Главархитектурой области.

Участникам презентации представят результаты работы. Вход свободный.

Справка:

Дизайн-код — это утвержденный свод рекомендаций, требований и правил в части материального развития города, который фиксируется в официальных документах и применяется при проектировании, разработке или видоизменении генерального плана или его частей. В дизайн-код входят нормативные решения по содержанию фасадов, оформления вывесок, указателей, рекламы на городских улицах.