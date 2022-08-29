Россиянам рассказали, какие данные нельзя пересылать и хранить в интернете

Россиянам рассказали, какие данные нельзя пересылать и хранить в интернете. Об этом пишет RT .

Эксперты пояснили, что в телефоне не стоит хранить заметки с данными банковских карт и паролями от соцсетей. Их также нельзя пересылать в переписках.

Даже если у пользователя настроены способы защиты например двухфакторная идентификация, ее может не быть у собеседника, рассказал руководитель направления правовых исследований и юридического сопровождения центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ Игорь Терещенко.

В таких случаях, по его словам, после переписки необходимо удалить сообщение из чата и у себя и собеседника, а в электронной почте — очистить корзину.

Терещенко уточнил, что на личных устройствах нежелательно хранить рабочие документы, которые могут относиться к коммерческой тайне, а их утечка может нанести вред компании.

В случае, если «чувствительные» данные все же необходимо часто иметь под рукой, надо пользоваться специальными сервисами для хранения таких данных.

Также угрозу безопасности данным может принести использование публичного wi-fi или VPN-сервисов.