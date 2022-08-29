Появилось видео с места гибели рязанца в пруду в Канищеве
На кадрах видно, как в пруд «Родная заводь» около школы № 69 погружается водолаз для поиска тела.
Появилось видео с места гибели рязанца в пруду в Канищеве. Ролик разместили в группе «
На кадрах видно, как в пруд «Родная заводь» около школы № 69 погружается водолаз для поиска тела.
«Работа водолаза по подъему тела. Этот пруд у 69 школы забрал не одну человеческую жизнь. В июне трагически погиб подросток 14-ти лет, а вчера утонул мужчина, которому было 33 года», — говорится в сообщении.
Автор видео также отметил, что у водоема опасное дно и много ила, но люди продолжают в нем купаться.
Напомним, в воскресенье, 28 августа, в пруду утонул 33-летний мужчина.