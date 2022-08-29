Метеоролог заявил о сильном похолодании в Рязанской области в течение недели

По его словам, в регионе ожидается небольшое количество осадков — они «помогут» тушить лесные пожары.

В Рязанской области тушение пожаров облегчится из-за небольшого количества осадков и похолодания в течение недели. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Вероятность дымки уменьшается. Воздушные массы в понедельник будут приходить уже с юга, а не юго-востока, где находится Рязанская область. Со вторника их направление меняется кардинально: ветер будет поступать из Балтики, а с четверга — вовсе с севера. Понятно, что уже не будет никаких запахов дыма и гари», — сообщил метеоролог.

По его словам, небольшие осадки «помогут» тушению пожаров в Рязанской области в течение недели.

«Начиная со вторника, погода наконец-то будет способствовать решению проблемы с пожарами в Рязанской области, прежде всего, из-за понижения температуры. Хоть сильного дождя и не прогнозируется, но даже небольшие дожди будут помогать людям тушить пожары», — заявил Вильфанд. Метеоролог отметил, что особенно ощутимым похолодание будет с четверга — тогда дневная температура понизится до +16.

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