Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о подготовке города к отопительному сезону

По ее словам, на сегодняшний день утверждено 62% паспортов многоквартирных домов.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о подготовке города к отопительному сезону. Об этом в понедельник, 29 августа, она написала на личной странице во «Вконтакте».

По ее словам, на сегодняшний день утверждено 62% паспортов многоквартирных домов. Это больше на 22% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, на проверке «РМПТС» находятся 155 паспортов и 149 отправлены на доработку. Кроме того, есть компании, которые эти паспорта еще не подали: это УК «Зеленая роща», «ЖЭУ 10» и «Техрембытсервис».

Сорокина добавила, что все паспорты должны быть готовы к 15 сентября.

Также глава горадминистрации посмотрела несколько объектов, на которых в рамках подготовки к отопительному сезону идет ремонт.

Так, в центральном тепловом пункте дома № 59/12 по улице Есенина проводят ревизию насосного оборудования.

«Уже завершены чистка водоподогревателей и наладка автоматики. Этот ЦТП раньше был котельной, сейчас стал более безопасным и эффективным. Тут установлено новое оборудование и шкафы управления. Информация в автоматическом режиме передается в диспетчерскую», — написала Сорокина.

На улице Попова продолжается капитальный ремонт магистральных тепловых сетей. По словам Сорокиной, подрядчик отстает от графика не несколько дней, а от сроков ремонта зависят три ЦТП.

«До 31 августа закончить основные работы, чтобы к 1 сентября у людей была горячая вода. Полностью уйти с объекта нужно до 14 сентября», — уточнила мэр.

На 1-м Совхозном проезде работы по подготовке завершены. При этом жители дома № 4 по этой улице признались Сорокиной, что они недовольны управляющей компанией «ЖЭУ 21». По их мнению, организация работает плохо и не ухаживает за домом и придомовой территорией.