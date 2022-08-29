Компания Logitech окончательно покинула российский рынок
Ранее швейцарский производитель компьютерной техники прекратил поставки продукции.
Швейцарский бренд компьютерных аксессуаров Logitech окончательно покинул российский рынок. Об этом сообщило издание
По информации СМИ, российский офис компании будет работать до 31 августа. После этого всех сотрудников подразделения уволят.
В апреле компания приостановила поставки продукции в Россию. Причина — спецоперация на территории Украины.
Компания Logitech производит клавиатуры, мыши, аудиогарнитуры, веб-камеры и другую компьютерную технику.