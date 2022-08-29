Хор РГУ открыл набор в коллектив

В хор приглашаются желающие присоединиться к концертной деятельности, выступлениям на городских мероприятиях, участию в конкурсах российского и международного масштаба.

Хор РГУ имени Есенина открыл набор в коллектив. Об этом РЗН. инфо сообщил руководитель коллектива Константин Михайлов.

В хор приглашаются желающие присоединиться к концертной деятельности, выступлениям на городских мероприятиях, участию в конкурсах российского и международного масштаба.

За время существования хора, с 2006 года, коллектив выигрывал в фестивалях России и зарубежных конкурсах, выступал на сценах Рязани, Москвы и других городов, записал альбомы, организовал несколько сольных концертов в рязанской филармонии, неоднократно пел в прямом эфире Первого канала, приглашался от региона в качестве официальной делегации на празднование побратимских отношений с Мюнстером (Германия).

«Мы — большая семья и очень рады будем видеть в коллективе новых людей», — отметил руководитель хора.

Занятия проходят бесплатно по понедельникам и четвергам в здании факультета филологии и национальной культуры РГУ по адресу: улица Ленина, дом № 20. Время — с 19:30 до 21:30.