Ericsson закроет представительство в России до конца 2022 года

Всех сотрудников сократят.

Компания Ericsson, занимающаяся производством телекоммуникационного оборудования, закроет представительство в России до конца 2022 года. Об этом со ссылкой на источники сообщил « Коммерсант ».

Помимо этого, корпорация сократит всех сотрудников.

Источник газеты отмечает, что офис уведомил российское подразделение о сокращении в понедельник, 22 августа. По словам собеседника издания в Ericsson, в ближайшие месяцы фирма постепенно свернет деятельность в России, «обещая финансовую и социальную поддержку сотрудникам».

По тексту публикации стало известно, что Ericsson заявила о приостановке поставок российским клиентам еще с 28 февраля.

Отмечается, что в последние годы крупнейшими заказчиками оборудования от Ericsson были МТС и Tele2