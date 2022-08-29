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Эксперты предупредили о росте цен на кофе в России
Причиной специалисты называют проблемы с урожаем в Латинской Америке.

Эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы заявили о серьезном росте цен на кофе. Их слова привело РИА Новости.

По словам специалистов, в России продукт подорожает на 30%. «Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — сообщил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

Причиной стали проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке. Чарнй отметил, что «первый удар» по нему пришелся на регионы, где выращивается арабика — в том числе, и Колумбию. «Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире», — заявил Чарный.

При этом, по его словам, в оптовой продаже робуста во Вьетнаме стоит свыше двух долларов за килограмм. «Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе — причем в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки один кг выходит уже одну тысячу рублей», — рассказал Чарный.

Эксперт заметил, что в ряде регионов урожай длится 3-4 месяца. При этом, по мнению специалиста, если он восстановится, то цены вернутся к первоначальному уровню. В ином случае «стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт».

При этом, как сообщил Чарный, подорожание кофе приведет к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также на заменители — морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие. Оригинальный же кофе будет позиционироваться как товар премиум-класса.