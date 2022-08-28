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Во Владивостоке подростки избили сверстника
Инцидент случился в Ленинском районе Владивостока возле школы № 47.

Во Владивостоке подростки избили сверстника. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по Приморскому краю.

Инцидент случился в Ленинском районе Владивостока возле школы № 47. Установлено, что подростки набросились на сверстника, который катался на велосипеде. Сначала они сбили ребенка с велосипеда, а затем начали с разбега наносить ему удары по голове. Все действия они снимали на видео, которое распространили позже в соцсетях.

Полиция установила личности дебоширов. Ими оказались четверо несовершеннолетних подростков в возрасте 15, 16 и 14 лет.

В отношении родителей составили административные материалы. Им грозит штраф.