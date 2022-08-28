В Волжском загорелся рынок
Огонь с рынка перекинулся на жилую высотку, стоящую рядом.
В городе Волжский Волгоградской области загорелся местный рынок «Людмила». Видео возгорания опубликовал Telegram-канал
Причина пожара пока неизвестна. Отмечается, что слышны взрывы. Предполагается, что это баллоны с газом.
Огонь с рынка перекинулся на жилую высотку, стоящую рядом. В доме загорелись балконы. Пожар уничтожил также несколько припаркованных рядом машин, сообщил Telegram-канал
Telegram-канал
Информация уточняется.