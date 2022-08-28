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В Волжском загорелся рынок
Огонь с рынка перекинулся на жилую высотку, стоящую рядом.

В городе Волжский Волгоградской области загорелся местный рынок «Людмила». Видео возгорания опубликовал Telegram-канал Baza.

Причина пожара пока неизвестна. Отмечается, что слышны взрывы. Предполагается, что это баллоны с газом.

Огонь с рынка перекинулся на жилую высотку, стоящую рядом. В доме загорелись балконы. Пожар уничтожил также несколько припаркованных рядом машин, сообщил Telegram-канал SHOT.

Telegram-канал Mash сообщил, что по данным МЧС, площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров.

Информация уточняется.