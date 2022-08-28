Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
32°
Пнд, 29
30°
Втр, 30
29°
ЦБ USD 60.09 0.32 27/08
ЦБ EUR 59.88 0.28 27/08
Нал. USD 63.1 / 65.95 26/08 16:40
Нал. EUR 63.1 / 65.95 26/08 16:40
Новости
Публикации
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
1 728
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
3 782
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
7 957
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
8 275
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Сахалинской области мужчина изнасиловал семилетнюю девочку и выбросил ее из окна

В Курильске Сахалинской области девушка похитила семилетнюю девочку на детской площадке и привела к сожителю. Тот изнасиловал ребенка и выбросил из окна, сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 26 августа. По версии следствия, 28-летняя женщина обманом увела семилетнюю девочку с детской площадки и завела в квартиру к 46-летнему сожителю.

Мужчина изнасиловал ребенка, а затем выкинул со второго этажа. Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, спустя сутки ее перевели в хирургическое отделение. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Женщину и мужчину задержали. Выяснилось, что подозреваемый в 90-е был судим за изнасилование.