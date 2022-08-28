В Сахалинской области мужчина изнасиловал семилетнюю девочку и выбросил ее из окна

В Курильске Сахалинской области девушка похитила семилетнюю девочку на детской площадке и привела к сожителю. Тот изнасиловал ребенка и выбросил из окна, сообщил Telegram-канал Baza .

Инцидент произошел 26 августа. По версии следствия, 28-летняя женщина обманом увела семилетнюю девочку с детской площадки и завела в квартиру к 46-летнему сожителю.

Мужчина изнасиловал ребенка, а затем выкинул со второго этажа. Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, спустя сутки ее перевели в хирургическое отделение. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Женщину и мужчину задержали. Выяснилось, что подозреваемый в 90-е был судим за изнасилование.