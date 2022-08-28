В Рязанской области проверили воздух после пожаров

В воскресенье, 28 августа, в Рязанской области проверили состояние воздуха после лесных пожаров. Об этом сообщила
Отбор провели в Туме, поселке Малиновка, селе Криуша Клепиковского района, в Передельцах Рязанского района, в Солотче на содержание загрязняющих веществ, свойственных процессу горения — азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода, мелкодисперсных взвешенных частиц МР 10 и МР 2,5.
По результатам на границе Криуши Клепиковского района проба воздуха соответствовала нормативам, кроме мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 — 1,13 предельно допустимой концентрации (ПДК). На границе поселка Малиновка Клепиковского района проба воздуха соответствовала нормативам, кроме мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 — 3,19 ПДК и РМ10 — 1,83 ПДК, сернистого ангидрида — 1,02 ПДК. В Туме Клепиковского района, на границе поселка Передельцы и на границе Солотчи пробы соответствовали нормативам.
Отмечается, что ежедневный контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории области продолжается.