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В Рязанской области для тушения лесных пожаров сбросили около 24 тысяч тонн воды
Уточняется, что тушение пожара ведется в круглосуточном режиме.

В Рязанской области для тушения лесных пожаров сбросили около 24 тысяч тонн воды. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Уточняется, что тушение пожара ведется в круглосуточном режиме. К работе привлечены 17 воздушных судов, которые сбросили на очаги горения около 24 тысяч тонн воды.

«Продолжается работа оперативного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области. Авиацией в количестве 17 воздушных судов выполнено более 3,2 тыс. сбросов общим количеством порядка 24 тыс. тонн воды», — сказали в пресс-службе.

Также в МЧС добавили, что ведется круглосуточный мониторинг предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в Москве, Московской и Рязанской областей.