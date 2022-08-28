В Рязани прошел фестиваль «Подбелка 2022». Фоторепортаж

В пятницу, 26 августа, в Рязани проходил фестиваль «Подбелка 2022». Корреспондент РЗН. инфо побывал на мероприятии и запечатлел яркие моменты праздника.
Мероприятие проходило на улице Почтовой. Всего было пять сцен, одна из которых находилась на Лыбедском бульваре. На двух больших сценах — за памятником Ленина и Главпочтамтом выступали хедлайнеры фестиваля Esenin Street и «Джин-Тоник».
Известно, что гран-при фестиваля получила группа Gangsters.
Ранее мэр Рязани Елена Сорокина сообщила о переносе основного празднования Дня города с субботы, 27 августа, на сентябрь. Решение приняли из-за лесных пожаров.
Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, Агентство развития туризма Рязанской области.
Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».
Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».
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