Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
32°
Пнд, 29
29°
Втр, 30
29°
ЦБ USD 60.09 0.32 27/08
ЦБ EUR 59.88 0.28 27/08
Нал. USD 63.1 / 65.95 26/08 16:40
Нал. EUR 63.1 / 65.95 26/08 16:40
Новости
Публикации
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 2022 14:00
1 468
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
3 457
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
7 712
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
8 028
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Москве усилилась задымленность от лесных пожаров в Рязанской области
Об этом заявил ведущий центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве усилилась задымленность от лесных пожаров в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 28 августа, заявил ведущий центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, география дымов от лесных пожаров распространилась на столицу и шесть ближайший подмосковных городов.

«География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 км), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы — Балчуга (видимость 4 км), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость до 4 км), Коломны (видимость 5,5 км), Домодедово (видимость 4,6 км)», — написал Тишковец.