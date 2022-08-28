В Москве усилилась задымленность от лесных пожаров в Рязанской области
Об этом заявил ведущий центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Москве усилилась задымленность от лесных пожаров в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 28 августа, заявил ведущий центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, география дымов от лесных пожаров распространилась на столицу и шесть ближайший подмосковных городов.
«География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 км), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы — Балчуга (видимость 4 км), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость до 4 км), Коломны (видимость 5,5 км), Домодедово (видимость 4,6 км)», — написал Тишковец.