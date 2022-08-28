В центре Рязани женщина напала на мужчину и бросила в него камень
На улице Вокзальной в Рязани женщина напала на мужчину и бросила в него камень. Видео произошедшего опубликовал RZN Life.
Инцидент произошел у дома № 61 корпус 1 по улице Вокзальной.
«И днем, и ночью это все продолжается. И слушают это минимум два дома напротив», — говорится в сообщении.
По информации автора ролика, конфликт произошел около вокзала «Рязань-1».
«Полиции плевать, тут такое каждый день», — отмечается в посте.
В ролике можно заметить, как женщина подходит к мужчине, валит его на землю, затем бросает в него камнем.
Подробности уточняются.