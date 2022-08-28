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Рязанка сломала руку, упав на площадке около цирка
По ее словам, площадка была абсолютно не освещена, а ранее на месте не было установлено этой конструкции. Никаких знаков, предупреждений, сигналов, светоотражающих элементов на месте не было.

Рязанка сломала руку, споткнувшись о кабель-канал, установленный около цирка. Об этом пострадавшая рассказала РЗН.инфо.

Случай произошел в ночь на воскресенье, 28 августа. Рязанка ехала на самокате по Лыбедскому бульвару, она двигалась в сторону улицы Праволыбедской от цирка.

Вместе с ней ехал молодой человек на велосипеде. Они оба споткнулись о кабель-канал, установленный около цирка.

«Он ехал на велосипеде, я сзади на самокате. Его подкинуло, он тоже не увидел, но на велосипеде удержался. Я не успела отреагировать никак. Просто влетела и перелетела через самокат, приземлилась в асфальт», — рассказала рязанка.

По ее словам, площадка была абсолютно не освещена, а ранее на месте не было установлено этой конструкции. Никаких знаков, предупреждений, сигналов, светоотражающих элементов на месте не было.

«Как итог — я лечу с самоката в асфальт», — отметила собеседница. Она добавила, что позже ее молодой человек сфотографировал кабель-канал и во время съемки несколько человек при нем споткнулись, один ребенок чуть не упал с самоката.

После произошедшего девушке поставили диагноз: перелом локтевого отростка со смещением. По ее словам, восстановить руку теперь можно только с помощью операции.

«Но дело в том, что перелом сложный, а вероятность успеха и правильного срастания костей после операции в рязанской больнице — 20%. Чтобы рука в дальнейшем могла сгибаться и вообще функционировать, нужно обращаться к проверенным людям. Нужно ехать в Москву к хорошим хирургам. Мы такого нашли, он подлечил уже не одного знакомого», — рассказала пострадавшая.

Она добавила, что стоимость операции — 250-270 тысяч рублей.

Рязанка заявила, что намерена обратиться в полицию после произошедшего.