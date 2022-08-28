Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с 1 сентября

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 сентября. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Так, с 1 сентября появится российский магазин приложений. Он будет предусмотрен для отдельных видов технически сложных товаров, в том числе и смартфонов. Так, по мнению российского правительства, это поможет противостоять антироссийским санкциям.

Также будут внесены изменения, касающиеся рекламы. Так, вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна будет иметь соответствующую пометку «реклама». Участники рынка будут обязаны передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории. Если они не предоставят данные, это сделают принудительно.

В сентябре начнет действовать защита персональных данных. Если гражданин не захочет делиться своими данными, ему не должны отказывать в услуге. Если закон будет нарушен — предпринимателям грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Кроме того, учителям не придется заполнять дополнительные документы. Для этого создадут четкий перечень, которые должна предоставить школа. Так, по мнению депутатов, у учителей появится больше времени для работы с учениками.

Также начнет действовать ограничение микродолей.

«В перерасчете на метры доля квартиры не сможет быть менее 6 квадратных метров общей площади на каждого собственника. Закон направлен на борьбу с микродолями в квартирах и защитит граждан от „черных риелторов“ и мошеннических сделок. Кроме того, суд будет вправе изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях», — написал Володин.

С осени также начнет действовать дополнительная защита потребителей, целевое использование экологических платежей, права инвалидов, реестр доноров костного мозга и новые правила выбора управляющей компании.