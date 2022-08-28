Площадь лесных пожаров под Рязанью за сутки выросла на 300 гектаров

Об этом сообщили в эстренных службах.

Площадь лесных пожаров под Рязанью за сутки выросла на 300 гектаров. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Общая площадь лесных пожаров составила 19,5 тысяч гектаров. Также в экстренных службах добавили, что прирост площади заметно сократился.

В настоящее время в Рязанской области по-прежнему действуют шесть очагов пожаров, два из которых локализованы.

С огнем борются 7,5 тысяч человек и 2,3 тысяч единиц техники, включая 15 воздушных судов.