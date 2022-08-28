Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
32°
Пнд, 29
29°
Втр, 30
29°
ЦБ USD 60.09 0.32 27/08
ЦБ EUR 59.88 0.28 27/08
Нал. USD 63.1 / 65.95 26/08 16:40
Нал. EUR 63.1 / 65.95 26/08 16:40
Новости
Публикации
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 2022 14:00
1 468
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
3 457
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
7 712
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
8 028
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Площадь лесных пожаров под Рязанью за сутки выросла на 300 гектаров
Об этом сообщили в эстренных службах.

Площадь лесных пожаров под Рязанью за сутки выросла на 300 гектаров. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Общая площадь лесных пожаров составила 19,5 тысяч гектаров. Также в экстренных службах добавили, что прирост площади заметно сократился.

В настоящее время в Рязанской области по-прежнему действуют шесть очагов пожаров, два из которых локализованы.

С огнем борются 7,5 тысяч человек и 2,3 тысяч единиц техники, включая 15 воздушных судов.