МВД Австрии не подтвердило информацию о якобы убийстве Натальи Вовк

В МВД Австрии отметили, что «такой случай не известен».

В МВД Австрии не подтвердили информацию о якобы произошедшем убийстве Натальи Вовк, распространенные в соцсетях и мессенджерах. Об этом передает ТАСС .

Информация ранее распространили в Telegram, ее перепечатало австрийское издание Exxpress. Сообщалось, что Вовк — исполнительницу покушения на российскую журналистку Дарью Дугину — нашли мертвой.

В МВД Австрии отметили, что «такой случай не известен».

«Мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — заявили в ведомстве.

Telegram-канал Mash сообщил, что Exxpress писал о том, что Наталью Вовк нашли мертвой с 17 ножевыми ранениями, у нее в руке была записка. По данным канала, европейские журналисты выдали за снимок мёртвой Вовк фото 26-летней москвички, которую убили в столице ещё в 2020 году.

Напомним, автомобиль Дарьи Дугиной взорвали в поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. По данным центра общественных связей ФСБ России, убийство подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.