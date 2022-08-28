МВД Австрии не подтвердило информацию о якобы убийстве Натальи Вовк

В МВД Австрии не подтвердили информацию о якобы произошедшем убийстве Натальи Вовк, распространенные в соцсетях и мессенджерах. Об этом передает
Информация ранее распространили в Telegram, ее перепечатало австрийское издание Exxpress. Сообщалось, что Вовк — исполнительницу покушения на российскую журналистку Дарью Дугину — нашли мертвой.
В МВД Австрии отметили, что «такой случай не известен».
«Мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — заявили в ведомстве.
Telegram-канал
Напомним, автомобиль Дарьи Дугиной взорвали в поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. По данным центра общественных связей ФСБ России, убийство подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.