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Малков опроверг информацию об ушедшем в торфяники пожаре
Ранее появилась информация, что пожар перешел на торфяники. Павел Малков опроверг эту информацию.

Врио главы региона Павел Малков опроверг информацию, что лесные пожары ушли в торфяники. Об этом в воскресенье, 28 августа, он заявил на пресс-подходе.

Ранее появилась информация, что пожар перешел на торфяники. Павел Малков опроверг эту информацию.

«Было сказано другое: было сказано, что заболоченная местность препятствует тушению пожара. Надо сказать, что вся местность достаточно сложная: и горельник 2010 года, и большое количество болот, сильно пересеченная местность — вот это все в целом осложняет организацию работы. О пожарах в торфяниках речи не шло и не идет», — сказал Малков.

Он также добавил, что ситуация с пожарами полностью контролируема.

«Не будет допущен переход пожара за определенные границы. Работа идет на тушение», — заключил врио главы региона.