Из Рязанской области вывели более двух тысяч специалистов, задействованных на пожарах

Замглавы Минприроды России Сергей Аноприенко сообщил, что из региона вывели более двух тысяч человек и 260 единиц техники.

В Рязанской области вывели более двух тысяч специалистов, задействованных на пожарах. Об этом передает ТАСС .

Замглавы Минприроды России Сергей Аноприенко сообщил, что из региона вывели более двух тысяч человек и 260 единиц техники. Меру предложил оперативный штаб и правительственная комиссия, ее поддержали.

«Сегодня мы сформируем очередной список, и завтра на правкомиссии мы его рассмотрим по дополнительному выводу группировки», — отметил Аноприенко.

По его словам, «ситуация стабилизирована, локализована, абсолютно контролируема».

Он добавил, что есть места, где нужно еще поработать, но объем работы «абсолютно понятен».

Аноприенко также заявил, что огонь распространился по молодой поросли, в том числе по заболоченным участкам, что дает много дыма. Участок отрабатывает авиация, поскольку его сложно потушить наземными группировками.