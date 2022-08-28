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Болельщик «Спартака» погиб перед матчем в Воронеже
Болельщик посетил Воронеж, чтобы увидеть игру «Спартака» с местным футбольным клубом «Факел».

В Воронеже болельщик футбольного клуба «Спартак» погиб в результате несчастного случая. Об этом передает РИА Новости.

Болельщик посетил Воронеж, чтобы увидеть игру «Спартака» с местным футбольным клубом «Факел». Друг погибшего рассказал, что мужчина зацепился ногой и упал вниз, ударившись головой об асфальт. По его словам, все это произошло на глазах близких и друзей.

«Это несчастный случай», — сообщил друг погибшего.