Болельщик «Спартака» погиб перед матчем в Воронеже
Болельщик посетил Воронеж, чтобы увидеть игру «Спартака» с местным футбольным клубом «Факел».
В Воронеже болельщик футбольного клуба «Спартак» погиб в результате несчастного случая. Об этом передает
Болельщик посетил Воронеж, чтобы увидеть игру «Спартака» с местным футбольным клубом «Факел». Друг погибшего рассказал, что мужчина зацепился ногой и упал вниз, ударившись головой об асфальт. По его словам, все это произошло на глазах близких и друзей.
«Это несчастный случай», — сообщил друг погибшего.