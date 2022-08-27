В Рязанской области за сутки зарегистрировали 460 новых случаев заболевания коронавирусом

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 460 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в субботу, 27 августа, на сайте стопкоронавирус.рф . Всего число заболеваний в регионе достигло 130 341.

За сутки в регионе скончался один человек, всего с начала пандемии умерли 3 419 человек. За сутки выздоровели 432 человека, всего число вылечившихся достигло 123 631. За сутки госпитализировали 17 человек.

В России за сутки выявили 47 093 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 19 359 66 человек. За сутки выздоровели 32 642 человека, всего с начала пандемии вылечились 18 467 738 человек. За сутки скончались 90 человек, всего — 384 000. За сутки в стране госпитализировали 4 354 человек.