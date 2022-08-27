В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В пятницу, 26 августа, в Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину заметили во время патрулирования по городу. Около 15:10 он распивал спиртное на одной из улиц.

Выяснилось, что 42-летний рязанец подозревается в совершении кражи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Он пытался скрыться от полиции и был объявлен в федеральный розыск. Злоумышленника задержали.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства и передачи инициаторам розыска.