В Рязани у Дворца детского творчества появилась скульптура гриба-пионера
Это уже шестой гриб с глазами в Рязани.
В Рязани появилась скульптура гриба-пионера. Об этом в субботу, 27 августа,
Миниатюрная скульптура появилась у Дворца детского творчества на улице Есенина. Она в виде гриба в галстуке, который держит самолетик. Это уже шестой гриб с глазами в Рязани.
Уточняется, что в дальнейшем планируют создать еще несколько скульптур грибов: Гриб-рыбак и Гриб-ученый.
Авторами скульптуры Гриб-пионер стали Полина и Василий Горбуновы.
Фото «Рязанские ведомости»